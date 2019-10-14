Кейтеринг на фуршет. Организация выездных фуршетов

Во время мероприятия, предусматривающего большое число участников, организаторы часто хотят предоставить им возможность перекусить в неформальной обстановке, не отвлекаясь от других дел. Разумное решение в такой ситуации — заказать выездной фуршет с доставкой. Как правило, он не предполагает чёткого распределения мест за столом — все желающие могут брать закуски и напитки по своему желанию. Этим обусловлен и выбор продуктов, и способ их сервировки.

Чаще всего фуршет в офис или на выездное мероприятие заказывают, если нужно организовать общение значительного количества людей. Это может быть научная конференция, корпоративная встреча или деловые переговоры. Компания «Вкус Кейтеринг» подготовит классические и оригинальные фуршетные блюда с расчетом на любое число участников события.

Примеры меню

PLAN - PRICE Description Эконом 1200 руб / чел Стандарт 1600 руб / чел

Премиум 2400 руб / чел



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Мы с вами свяжемся, уточним необходимую информацию и подготовим на выбор несколько предложений на разный бюджет

Если площадка, где планируется мероприятие, для нас незнакома — банкетный менеджер туда выезжает и на месте формирует окончательную смету

Если вам подойдёт одно из наших предложений, заключаем договор. Перед заключением договора вы можете приехать к нам и провести дегустацию блюд — это бесплатно

Мы занимаемся подготовкой мероприятия. Банкетный менеджер на связи 24/7

В день мероприятия мы заранее доставляем на площадку всё необходимое: мебель, текстиль, посуду. Декораторы украшают, официанты и бармены сервируют, повара заканчивают последние приготовления блюд

Во время мероприятия банкетный менеджер оперативно решает на площадке все возникающие вопросы

После мероприятия мы обязательно вывозим всё, в том числе мусор. При необходимости производим уборку помещения

Через несколько дней после мероприятия созваниваемся, обмениваемся впечатлениями и фотографиями. Мы просим оставить отзыв о нашей работе

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Фуршетное меню

Заказывая доставку еды для фуршета, важно учитывать особенности сервировки стола в этом случае. Еда готовится так, чтобы её было удобно брать небольшими порциями, предпочтительно — без использования столовых приборов. Благодаря этому посетители смогут свободно перемещаться по залу, общаясь друг с другом и выбирая угощение по своим предпочтениям. Чаще всего доставка фуршетных блюд в Москве включает в себя следующие позиции:

канапе, тарталетки, бутерброды с нарезкой;

порционная выпечка и десерты, например, пирожные;

алкогольные и безалкогольные напитки;

горячие закуски и гарниры, сервированные небольшими порциями.

Несмотря на ограниченный выбор рецептов, которые обычно используются, наши сотрудники смогут сервировать фуршет так, чтобы он выглядел презентабельно и производил хорошее впечатление на гостей. Количество столов, как правило, зависит от предполагаемого числа посетителей — их ставят так, чтобы все имели возможность подойти и взять то, что нравится.

Отзывы





Компания «Вкус Кейтеринг» имеет внушительный опыт организации выездных фуршетов и подготовки еды для них. Мы предлагаем оптимальные по цене варианты, которые удовлетворят самым взыскательным требованиям, и подбираем наборы блюд, достойные представительных корпоративных и международных мероприятий. Мы позаботимся о том, чтобы у гостей остались исключительно позитивные впечатления.